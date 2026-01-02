強い寒気の影響で熊本県内では雪が降りました。積雪や路面の凍結に注意してください。 2日朝、熊本市中心部でも雪が降りました。 そんな中、熊本市にある藤崎八旛宮には初詣に来る人の姿がありました。 初詣に来た人は「（家の）ドアを開けてびっくり。寒いです」と白い息を吐いていました。 また、小さな子どもも「寒いけど、どこかで温まろう」と話していました。 一方、参道で露店の準備をしていた人は「やるしかない。頑