日本列島は、日本海側を中心に新春から大雪となっています。今夜は東京都心でも雪が積もる可能性があります。強い冬型の気圧配置や寒気の影響で、西日本から北日本の日本海側を中心に雪が降り続いています。雪雲は日本海側に広く流れ込んでいて、特に北陸地方で降り方が強くなっています。午前11時までの12時間に降った雪の量は、新潟県上越市安塚と糸魚川市能生で33センチ、上越市高田で27センチなどとなっていて、山沿いだけでな