踏切事故の影響できのうから一部区間で運転を見合わせていたJR宇都宮線などが、けさ、運転を再開しました。きのう午後2時20分ごろ、埼玉県白岡市のJR宇都宮線・新白岡駅近くの踏切で電車と乗用車が衝突し、電車の一部車両が脱線しました。JR東日本によりますと、一部区間で運転を見合わせていたJR宇都宮線と湘南新宿ラインは、けさ、運転を再開しましたが、乗客5万8000人が影響を受けました。警察は今後、車を運転していた67歳の男