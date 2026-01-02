お笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之さんが、2026年1月1日放送の正月特番「新春！爆笑ヒットパレード2026」（フジテレビ系）に出演し、M-1グランプリ2024で初の2冠を達成した「令和ロマン」が同番組に出演していないことを指摘し、SNSで注目を集めている。「吉本じゃないんで...」衣装めぐるエピソード披露芸人たちがお年玉をかけてエピソードトークを話すコーナーで、お笑いコンビ「NON STYLE」（ノンスタイル）の石田明さん