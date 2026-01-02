米情報サイト「ファングラフス」は１日（日本時間２日）、西武からポスティング制度を利用してでアストロズ入りが決まった今井達也投手について、先発ローテの３番手に位置づけた。エースが昨季１２勝のＨ・ブラウン。２番手が同２勝のＣ・ハビエル。３番手が今井で、４番手Ｌ・マクラーズ（２勝）、５番手でパイレーツから獲得したＭ・バローズ（２勝）と、現状５人すべてが右腕という陣容が予想されている。アストロズは昨