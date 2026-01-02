◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 （２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）４年連続５４回目出場の大東大で３区を走った１年生・菅崎大翔は平塚中継所を前にふらつき、残り数メートルで転倒。何とか立ち上がり、４区・松浦輝仁（２年）にタスキをつないだ。レース後は自力で立って取材に応じ「弱さと実力不足を感じて、また駅伝でチームに迷惑をか