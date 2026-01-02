◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走往路（２日、東京・千代田区大手町読売新聞社前スタート〜神奈川・箱根町芦ノ湖ゴール＝５区間１０７・５キロ）青学大のエースで当日変更で５区に投入された黒田朝日（４年）が驚きの走りを見せた。小田原中継所ではトップと３分２４秒差、５位でタスキを受け取るとほぼ同時にスタートした城西大・斎藤将也と並走することなく前を見据え快調に飛ばした。勢いは山に入っても続き、１４