俳優の松田るかが２日、ＳＮＳで脚本家の谷碧仁氏との結婚を発表した。松田は「私ごとですが、松田るかと谷碧仁は入籍いたしましたことをご報告させていただきます」とつづり「お互いに口数が多き、声も身ぶり手ぶりも大きいことから、物理的にも賑やかな家になると思います」と喜びの報告。「対話に対話を重ね、小さな幸せを幸せだと言う勇気と、不幸に出会した際に絶望の手前で踏ん張れる底力を、これから二人で培って参り