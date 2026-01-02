昨年大みそかに放送された「第76回NHK紅白歌合戦」第2部（午後9時）の平均世帯視聴率が、関東地区で35・2％（関西地区34・4％）だったことが2日、ビデオリサーチの調べで分かった。昨年の32・7％から2・5ポイント上げた。35・3％を記録した22年以来、3年ぶりに35％台を回復した。紅白歌合戦の時間帯に放送された民放各局の番組では、テレビ朝日系「ザワつく！大晦日2025一茂良純ちさ子の会」（31日午後5時）が健闘した。視聴率は午