（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄）は1日、日本で製造が進む新型車両の第1編成が今年8月に台湾に輸送されるのに合わせ、直近3カ月間に整備士約20人を募集した他、今後は採用を拡大し、エンジニアや工務、情報、マーケティングの専門人材を約100人募集すると明らかにした。高鉄では輸送力増強などを目的に、東海道新幹線の「N700S」をベースにした「N700ST」を12編成導入することを決めており、27年下半期の営業運転投入を予定して