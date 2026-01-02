ダラス・マーベリックス vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ日付：2026年1月2日（金）開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）最終スコア：ダラス・マーベリックス 108 - 123 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ NBAのダラス・マーベリックス対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。