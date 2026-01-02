これで３戦連発だ。第104回全国高校サッカー選手権に出場している大分鶴崎。１回戦の山形明正戦は３−１、２回戦の奈良育英戦は１−０。いずれの試合でも２年生FWの山下紫凰はゴールを決めている。 迎えた１月２日の３回戦。前回大会の準優勝チームである流通経済大柏を相手に、山下は先制点をマーク。22分、自陣からの縦パスに抜け出すと、敵に寄せられながらも正確な左足シュートでネットを揺らした。抜群の決定力