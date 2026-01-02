序盤、2位の城西大・桜井選手（4年）を3位の駒澤大・村上選手（3年）が追い、3km（以下kmは区間のkm数）過ぎには並走する形に。5km目前、駒澤大・村上選手が前に出て2位が逆転。7kmごろ、鈴木選手（1年）が走る早稲田大が3位に浮上。8kmごろ、辻原選手（3年）が走る國學院大が4位に浮上と、上位陣に動きが。9km過ぎ、早稲田大・鈴木選手が駒澤大・村上選手を抜き、早稲田大が2位に浮上。さらに12km過ぎには、國學院大が3位に浮上。