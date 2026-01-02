2026年1月に行われる大学入学共通テストについて、今回から出願がオンラインに変更となりました。それにともない、受験票を個人で印刷しなければならず、注意が必要です。約50万人の受験が予定されている「大学入学共通テスト」。2026年1月17日（土）18日（日）に行われる予定で、今回からオンライン出願にかわるなどさまざまな変更点が出てきています。これまで、現役受験生であれば原則、学校で志願票を記入した上で、学校から大