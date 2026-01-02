Photo: haco 2025年5月17日の記事を編集して再掲載しています。最近せいろが気になっていました。SNSでもよく見かけるし、せいろに入っているだけで普通の野菜やお肉がすごくおいしそうに見えるから不思議！ でも実際に使うには面倒そうだしなんだかハードルが高くて…。ホーロー鍋とセットになったせいろを見つけて、コレだ！と思い即購入。 富士ホーロー せいろ付き ホーロー鍋 18c