【モデルプレス＝2026/01/02】Snow Manの佐久間大介が1月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。姪っ子たちと過ごすオフショットを披露し、反響が寄せられている。【写真】“叔父”Snow Manメンバー、姪っ子たちと密着◆佐久間大介、姪っ子たちと密着ショット公開佐久間は「実家帰って姪っ子たちと遊んできた」とコメントし、姪っ子たちとの密着ショットを投稿。3人で顔を寄せ合い、仲良くピースサインを決める様子を披露した。実家帰