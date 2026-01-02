「明治維新＝日本近代のスタート」ではない私たちの大まかな歴史のイメージでは、江戸時代に革命的な政治運動（明治維新）が起きて、明治新政府が立ち上げられたことで日本の政治は近代的なものに一新されたというのが根強いです。しかし最近では、近代日本の始まりを、明治維新からではなくペリー来航からだと考える歴史観が、今の研究では主流になりつつあります。ペリー艦隊来航記念碑（伊豆・下田港）つまり、江戸時代の政治体