１日に解散を発表したお笑いコンビ「天竺鼠」（てんじくねず）の川原克己が２日、改名を発表した。インスタグラムで「個人改名川原→天竺川原＃茶碗蒸し」とつづり、天竺川原と個人の芸名を変更することを報告した。フォロワーからは「最高じゃん！」「ずーっと応援してます」「解散なんてショック」などの声が上がっている。天竺鼠は２００４年０４月に結成。「キングオブコント」では２００８、２００９、２０１３年