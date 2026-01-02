「新年一般参賀」大きな歓声も新年を迎え、皇居では恒例の「新年一般参賀」が行われています。今年は、悠仁さまが初出席です。【写真を見る】皇居で「新年一般参賀」始まる悠仁さま初出席宮殿ベランダから皇室14人が参賀者に“お手振り” 上皇ご夫妻の元気な姿も午前10時すぎから、皇居・宮殿前では「新年一般参賀」が始まり、天皇皇后両陛下をはじめ、皇族方がベランダに並ぶと、大きな歓声が起こりました。「皆さんに