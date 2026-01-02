扇の要としてチームを文字通り司った今季の坂本(C)産経新聞社相手バッテリーの警戒も強めさせた「打者・坂本」2年前とは、また違った達成感を阪神の坂本誠志郎は感じていた。9月7日の広島戦でチームはNPB史上最速となるリーグ優勝を達成。ライバルを寄せ付けず、独走したシーズンで、正捕手として2年ぶりの戴冠に貢献したのが、他でもない坂本だった。【動画】見よ、華麗なるスローイング！ 坂本誠志郎の強肩発動シーン「自分