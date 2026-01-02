山口は８月２０日の楽天戦の最終打席で本塁打、２１日楽天戦３打席目までで１試合３本塁打。２日にまたがって４打席連続本塁打を放った。４打数以上の連続本塁打は２２年に５打席連続の村上（ヤ）以来２３人目２４度目。パでは１０人目１１度目のタイ記録。４打席連続はパ７人目で、球団では７１年醍醐猛夫に次いで２人目だった。２１日の４回には１イニング２本塁打。こちらは２２人目２４度目のプロ野球タイ記録だった。今