キムラ緑子さん、松村雄基さん、林翔太さん、桜花昇ぼるさんらが、 三越劇場1月公演『わが歌ブギウギ-笠置シヅ子物語-』初日鏡開きを行いました。 【写真を見る】【 キムラ緑子 】三越本店で歌い走る「みなさん買い物しまくってください」全力で舞台アピールキムラさんは、“みなさん新年おめでとうございまーっす！みなさまの温かい、優しいニコニコした笑顔に囲まれて胸がいっぱいでございます。”と、元気に挨拶。&#