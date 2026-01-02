歌舞伎俳優の中村橋之助が２日、東京・浅草公会堂で初日を迎えた「新春浅草歌舞伎」（２６日千秋楽）の成功を祈願して鏡開きを行った。若手歌舞伎俳優の登竜門。出演者が一新された昨年から座頭を担う橋之助は「昨年末に３０歳となり、３０歳初舞台です。めちゃくちゃ気合が入っています」。今回が初参加となる市川男寅は「唯一の新入生です。自分の持っている力を１００％で勤めるだけ。全身全霊で勤めるだけだと思っています