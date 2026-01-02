ABCテレビ（大阪市）は2日、関西地区の2025年年間（24年12月30日〜25年12月28日）の年間個人全体視聴率で全日帯（午前6時〜深夜0時）、ゴールデン帯（午後7時〜午後10時）、プライム帯（午後7時〜午後11時）で1位となり、3冠を達成したと発表した。年間の3冠達成は2年連続4回目となる。同局は要因として、リーグ優勝を果たしたプロ野球阪神の「野球中継」「M−1グランプリ2025」などの自社制作番組に加え、「おはよう朝日です」「