歌手の佐野元春（69）が、出演を恒例としていた年末の音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN（CDJ）」や、ロッキング・オンが主催する音楽フェスについて、25年12月31日の出演をもって「連続出演は最後」とすることを同日、SNSで表明した。公式Facebookにコメントを公開。「佐野元春＆THE COYOTE BAND」として出演した佐野は「CDJ連続出演最後のステージに立って」と題した文面で、「ロッキング・オン主催のフェス、そしてカウントダウンジ