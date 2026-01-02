メ～テレ（名古屋テレビ） 東海地方の上空にはこの冬一番の寒気が流れ込む影響で、3日にかけて三重県北部などを中心に大雪となる恐れがあります。 東海地方の上空にはこの冬一番の寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が続く見込みです。 この影響で三重県北部などでは2日夜から3日の昼前にかけて、場所のよっては大雪となる恐れがあります。 また、岐阜県でも飛騨地方を中心に積雪が増える見込みです。 帰省やＵタ