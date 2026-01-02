メ～テレ（名古屋テレビ） 「刃物の町」岐阜県関市で新春恒例、日本刀の打ち初め式が行われました。 関市では毎年1月2日に刀匠たちの今年一年の無事や繁栄を祈り、日本刀の打ち初め式が行われています。 鎌倉時代から伝わる伝統の技法で、白装束に黒色の烏帽子姿の刀匠たちが、日本刀の原料になる玉鋼を熱したうえ、叩いて不純物を取り除く「折り返し鍛錬」が披露されました。 快音とともに火花が激しく散る光景に