メ～テレ（名古屋テレビ） 2月末での閉店を発表している名鉄百貨店では、2日から最後の初売りが始まりました。 「朝早くから並んでいるから、ちょっといい服とか福袋とか買えたら。ずっとここで営業されてたから寂しい」（開店前の列に並ぶ人） 名鉄百貨店では2025年より25％多い、約2000人が開店前に列を作りました。 10時開店ですが15分早くオープンし、店内は多くの人でにぎわっています。 昭和、平成、