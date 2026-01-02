昨年の大みそかに行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の平均世帯視聴率が第１部が３０・８％、第２部が３５・２％だったことが２日、分かった。第１部は２３、２４年と２年連続で２９・０％を記録しており、２５年は３０％台へ“復帰”。第２部も３２・７％から２・５ポイント上昇した。番組は「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに、綾瀬はるか、今田美桜、有吉弘行、ＮＨＫの鈴木奈穂子アナウンサーが司会を務めた