歌手GACKT（52）が、1日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（午後5時）に出演。“ソロ参加”の理由を語った。芸能人がチームを組み、味覚や音感など6ジャンルの格付けチェックに挑む年始の恒例特番。GACKTは同番組で個人81連勝中。スタッフから今年のパートナーについて質問を受けると「さすがに2026年は音楽活動を再開するので、誰にも邪魔されたくないと思った。完全にパーフェクトで終わっ