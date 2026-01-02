日本テレビは2026年1月2日（金）よる9時から、金曜ロードショーで『千と千尋の神隠し』をノーカットで放送する。ハクと千の関係は…『千と千尋の神隠し』は、2001年の夏に公開され、公開後1年以上のロングランとなり、最終的に興行収入316.8 億円という驚異的なヒットを記録したスタジオジブリの国民的アニメーション映画。国内だけでなく世界的にも高い評価を受け、米国アカデミー賞長編アニメーション映画部門賞、ベルリン国際映