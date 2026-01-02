2026年の野球イベントについて語った山本キャスターあけましておめでとうございます。本年も野球大好き山本萩子です。年明け一発目の記事ということで、今年の楽しみなイベントをここに記しておきたいと思います。【写真】山本キャスター最新フォトギャラリー【1月】「キャンプ直前の自主トレ」プロ野球の自主トレが始まりますが、必ずファンや報道陣向けに公開しているものがあります。基本的に自主トレはクローズドですが、フ