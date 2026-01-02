2月末で閉店する名鉄百貨店で、2日朝から最後の初売りが始まり、福袋などを買い求める多くの客で賑わっています。2月28日で閉店する名鉄百貨店で始まった最後の初売り。およそ2000人が開店と同時に店内に入り、有名ブランドのマフラーや手袋といった冬物を詰め合わせた福袋などを買い求めていました。食品売り場では、毎年午前中には完売するというさつま芋菓子専門店「吉芋」の福袋が人気を集めていました。名鉄百