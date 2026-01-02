県内は3日にかけて強い寒気が流れ込み大雪となる見込みで、交通の乱れなどに注意・警戒が必要です。強い寒気の影響で各地で雪が降っている県内。県内は3日にかけて平地でも大雪となるところがある見込みで、3日午前6時までの24時間に降る雪の量は多いところで上・中越の平地で40センチ、上・中越の山沿いで70センチなどと予想されています。気象台は各地で3日にかけて大雪による交通の乱れに注意・警戒を呼びかけています。