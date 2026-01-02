新潟市中央区の神社では2日、雪の降るなか多くの人が初詣に訪れていました。初詣に来た子どもは：みんなとずっと一緒にいたい初詣に来た学生は：夢は警察官また、境内の一角ではそろばんの”はじき初め”も行われました。そろばんのはじき初めをした人は：今年のそろばんでも検定とか合格したい新潟縣護國神社では三が日で15～18万人の参拝者を見込んでいます。