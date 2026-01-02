1日、元NMB48の川上千尋さんが吉本興業に所属することを発表しました。【写真を見る】【 元NMB48・川上千尋 】吉本興業所属へのを報告「これまで大変お世話になったNMB48から一歩踏み出し、新たに俳優としての道を歩んでまいります」2025年12月26日をもってNMB48を卒業した川上さんは、「2026年より、吉本興業に所属させていただくことになりました」と、報告。「これまで大変お世話になったNMB48から一歩踏み出し、新たに俳優