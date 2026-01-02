第１０２回箱根駅伝（箱根駅伝２０２６、読売新聞社共催）は２日、往路が行われた。４区では早稲田大のスーパールーキー、鈴木琉胤（るい）が区間歴代２位となる１時間００分０１秒の快走を見せ、区間賞に輝いた。（デジタル編集部）（記録は速報値）鈴木は千葉・八千代松陰高出身。高校時代には全国高校総体５０００メートルで日本勢トップの２位に入り、全国高校駅伝１区では日本選手歴代最高を記録した。５０００メートルの