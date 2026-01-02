◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)第102回箱根駅伝は2日、4区まで終了。20.9キロの4区では、早稲田大学の鈴木琉胤選手が区間賞を記録しました。首位で平塚中継所で飛び出した中央大は、岡田開成選手が1時間00分37秒の快走。先頭を守り、5区へタスキを渡します。これを上回る快走をみせたのが4位でタスキを受けた鈴木選手。10キロまでに2人を抜き2位まで順位をあげると、1時間00分1秒の区間歴代2位の激走。歴