今井はパの“空振り奪三振王”だ。今季は伊藤（日）にこそ及ばなかったが奪三振１７８はリーグ２位。奪三振の内訳を見ると見逃し２７、空振り１５０、３バント失敗が１。空振り１５０は２位の伊藤の１４２を８上回ってリーグトップだ。また、対戦した打者数に占める空振り三振の割合は２３・４％。４・２７人の打者で空振り三振を１つ奪っている計算になり、モイネロ（ソ）の４・７７人を上回って、規定以上でリーグトップだ。