冷凍むきえびで、いつでも手軽に作れる絶品おつまみ。粉チーズをたっぷり使って炒めるだけで、つまみにちょうどいいコクうまに。フライパンひとつあればOK。ぷりっとしたえびに、マッシュルームの食感が小気味よく、にんにくの香りとチーズのうまみで、気づけばグラスがすすみます。『えびチーズ炒め』のレシピ材料（2人分）冷凍むきえび※……200g ブラウンマッシュルーム……4個 にんにくのみじん切り……2かけ分 粉チーズ……大