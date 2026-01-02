サッカー・イングランドプレミアリーグのチェルシーは現地時間1日、エンツォ・マレスカ監督の退任を発表しました。クラブは公式サイトを通じて声明を発表。マレスカ氏の功績に対して「UEFAカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップでチームを優勝に導きました。これらの功績はクラブの近年の歴史において重要な部分であり続けるでしょう。クラブへの貢献に感謝申し上げます」とコメントしました。そして退任の理由について