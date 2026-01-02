第102回箱根駅伝の往路当日となる1月2日、早稲田大学の山上り5区（20.8キロ）を担う“山の名探偵”こと工藤慎作（3年）が自身のX（旧ツイッター）を更新。3年連続3度目の箱根路へ向け、意気込みをつづった。 【画像】サッポロビールの箱根駅伝に「こんなん泣くって」「よく分かってますなぁ！」毎年恒例の企画に絶賛の声 「真実はいつも一つ」ポーズで決意 工藤は、決戦で使用するタスキやシュー