「イヴ・サンローラン・ボーテ（Yves Saint Laurent Beauté）」が、ジューシーなラズベリーを堪能できる「ベリークラッシュ コレクション」を発売する。2月18日に公式オンラインブティックと表参道フラッグシップブティックで先行発売し、27日から全国で取り扱う。【画像をもっと見る】限定コレクションでは、フレグランスシリーズ「リブレ（LIBRE）」から、フルーティフローラルの香りの「リブレ オーデパルファム ベリ