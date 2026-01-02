第75回（GIII、芝2000m）は1月4日、中山競馬場で行われる。重賞初挑戦のアイルランドTで2着のアンゴラブラック、4連勝中のカネラフィーナの上がり馬2頭をはじめ、ニシノエージェント、シリウスコルトら重賞ウイナーなど多彩なメンバーが出走予定。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■非重賞組が注目の存在 昨年もワン・ツーを飾り最多2