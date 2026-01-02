人気レースクイーンの央川かこ（31）が2日までに自身のインスタグラムを更新。着物姿の見返りショットを披露した。「明けましておめでとうございます本年もどうぞよろしくお願い致します2026年が皆さまにとって幸多き一年となりますように」とつづり、着物姿の見返りショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「もはや芸術」「めっちゃ綺麗」「今年も素敵です」「素晴らしい」「晴れ着も美しすぎる」などの声