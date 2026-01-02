アメリカ、ニューヨークでは新たに就任したマムダニ市長が就任式を開き、集まった市民らを前に暮らしを支える市政運営をすると誓いました。記者「今、マムダニ新市長が姿を現しました。大きな歓声に迎えられ、これから演説に臨みます」ニューヨークマムダニ新市長「あまりにも長い間、自由は余裕のある人だけが買えるものでした。私の市政で、この状況を変えてみせます」1日付でイスラム教徒として初のニューヨーク市長に就任し