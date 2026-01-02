第102回箱根駅伝第102回箱根駅伝は2日、往路が行われた。先導する白バイに貼られたステッカーがめざとい駅伝ファンの熱視線を集めた。それはアニメ「名探偵コナン」の主人公・江戸川コナン。選手たちを先導している警視庁や神奈川県警の白バイ前方部分にステッカーが貼られ、「ニセ警察サギ注意」の啓発メッセージの隣にコナンがいる。中継画面ではかなり小さく確認できるのみだが、X上では「え？！箱根駅伝の白バイにコナン