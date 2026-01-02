テレ東では1月8日（木）夜6時25分から、「同じ穴の頂～同業者が口を揃える神様～」を放送します。2025年11月23日に放送された第1弾が反響を呼び、この度ゴールデン枠にて第2弾の放送が決定しました！ さまざまな業界には、世間に知られていなくても同じ業界の人に憧れられ、尊敬され、愛される同じ穴（業界）の頂がある！その頂に君臨する神様を発掘&こだわりに密着し、どうやってその頂に登り詰めたのか？