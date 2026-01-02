連続テレビ小説『あんぱん』で“豪ちゃんロス”を巻き起こすほどの好演を見せた俳優の細田佳央太。映画『町田くんの世界』で一躍注目を集め、その後は『ドラゴン桜』『どうする家康』と着実にキャリアを重ねてきた。2026年は新年早々、東野圭吾スペシャルドラマ『雪煙チェイス』（NHK総合ほか／1月2日、3日各22時）でムロツヨシとＷ主演を務めるなど、話題作への出演が続く細田に、本作の見どころや、転機となった『あんぱん』に