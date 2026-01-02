大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」で、綾瀬はるかは表情豊かな司会ぶりを見せてくれた。言い間違いさえも見せ場に変えてしまう唯一無二のキャラクターは健在。４０歳とは思えないスタイルと衣装でも視聴者をくぎ付けにした。“究極の大トリ”を飾った松田聖子の登場シーンでは「いつも輝かれている。歌声を聴かせていただけるのはとてもうれしい」。９月には作詞家・松本隆さんの活動５５周年コンサートに駆けつけて松田